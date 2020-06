Reggina, MÃ©nez si presenta: ”Qui per vincere la Serie B ed arrivare in A”

Reggina, Ménez si presenta: ”Qui per vincere la Serie B ed arrivare in A”

Arrivato nel pomeriggio di ieri con un catamarano al porto di Reggio Calabria, l’attaccante francese Jérémy Ménez, primo rinforzo della Reggina per il prossimo campionato di Serie B, si è presentato agli organi di informazione attraverso una conferenza stampa tenutasi allo stadio ”Oreste Granillo”. Di seguito, le sue parole:

RINGRAZIAMENTI- “Ringrazio il presidente, il direttore e tutti coloro i quali hanno permesso tutto questo. Sono molto contento di essere qui, volevo ringraziare Dimitri Sounas per avermi lasciato la numero 7, maglia a cui tengo molto e per questo lo voglio ringraziare”.

PASSIONE RITROVATA- “Per due-tre anni avevo perso la passione per il calcio, ma al di là del calcio ci sono i rapporti umani e oggi sono qui perché con il presidente ed il direttore ho sentito un qualcosa che andava oltre il calcio e sono qui per questo. Ci sono delle cose che non si spiegano, le senti dentro. Il presidente ama il calcio e l’ho sentito subito”.

IL RUOLO IN CAMPO- “Sono a disposizione del mister, abbiamo parlato. lui mi conosce e le mie qualità saranno al servizio della squadra. Non è che perchè mi chiamo Ménez…”

SUI TIFOSI – “Ho ricevutro tantissimi messaggi dei tifosi e della gente di Reggio e questo mi fa piacere, peccato che oggi non hanno potuto presenziare qui, ma ci sarà tempo”.

ASPETTO TECNICO- “A livello tecnico non posso chiedere niente. Dobbiamo ringraziare la squadra che ha vinto il campionato ed è arrivata in Serie B Noi dobbiamo stare concentrati, dare il massimo e lavorare per vincere la Serie B. Io sono venuto qui per vincere la Serie B ed arrivare in Serie A. Poi nel calcio non si può sapere cosa succederà, ma è chiaro che giochiamo per questo”.

LA SCELTA- “Ho sentito l’amore e la fiducia, ecco perché ho scelto la Reggina. Io darò il massimo, aiuterò tutti con piacere. Sono a disposizione di tutti, non ho mai avuto problemi con nessuno e aiuterò tutti con piacere”.

I COMPAGNI- “Conosco Mastour perchè abbiamo giocato al Milan, mentre gli altri, onestamente, non li conosco. Avrò il piacere di conoscerli il giorno del ritiro, per cui non vedo l’ora di iniziare”.