Reggina, Gallo: ”MÃ©nez Ã¨ la dimostrazione che qualsiasi campione puÃ² arrivare alla Reggina”

Durante la conferenza di presentazione di Jérémy Ménez, il presidente Luca Gallo è intervenuto rispondendo alle domande dei giornalisti. Di seguito, le sue parole sull’arrivo del francese: “Ménez lo vedo come...

Arrivato nel pomeriggio di ieri con un catamarano al porto di Reggio Calabria, l’attaccante francese Jérémy Ménez, primo rinforzo della Reggina per il prossimo campionato di Serie B, si è presentato agli organi di...

Su un catamarano di dodici metri battente bandiera amaranto. E’ arrivato così Jérémy Ménez a Reggio Calabria, così come aveva annunciato qualche giorno addietro il presidente Luca Gallo. Un arrivo in grande stile,...

I giorni passano e le strategie di mercato possono cambiare in modo rapidissimo, ma la Reggina per la fascia sinistra continua ad avere un solo nome ed un solo cognome in cima alla lista dei desideri: Daniele Donnarumma. Così...