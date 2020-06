Gallico Catona, azzerate le cariche societarie in attesa della riunione del 7 luglio

Riceviamo e pubblichiamo.

Con la presente la società ASD GALLICO CATONA 2018, per la chiusura annuale del campionato 2019-2020, intende comunicare che in data 30/06/2020, decadono le cariche societarie, che verranno momentaneamente assegnata fino a data 06/07/2020 al Presidente in carica.

Si comunica altresì che verrà indetta in data 06/07/2020, una riunione allo ore 18:00 presso la segreteria dello stadio Nino Lo Presti di Gallico, dove verranno riconvocati i precedenti dirigenti, aprendo le porte a chiunque voglia sposare il progetto del Gallico Catona.