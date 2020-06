Reggina show, PedullÃ : “Accordo per Crisetig e Charpentier, obiettivo Viviano”

La Reggina fa sul serio. Tremendamente sul serio. Dopo il supercolpo Menez (il francese è atteso oggi al porto di Reggio, domani la presentazione ufficiale), il ds Taibi è pronto a chiudere altre due importanti trattative.

A riportarlo, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà. A centrocampo il nome nuovo è quello di Lorenzo Crisetig, ex Primavera dell’Inter con un passato in A nelle fila di Cagliari, Crotone, Bologna e Frosinone. “Un nome da tenere in assoluta evidenza per il centrocampo-si legge su alfredopedulla.com- è quello di Lorenzo Crisetig, classe 1993, che sta per ultimare la sua esperienza con gli spagnoli del Mirandes. C’è un accordo di massima da almeno dieci giorni, trattativa in stato più che avanzato”.

In attacco, prende sempre più corpo l’ipotesi Charpentier, attaccante francese di proprietà dello Spartaks Jurmala che quest’anno ha fatto benissimo con l’Avellino, prima di rimediare un brutto infortunio. “Gabriel Charpentier attaccante francese classe 1999, è ormai a pochissimi passi dal Genoa. Mancano soltanto gli ultimi dettagli- si legge-le intese di massima sono state raggiunte, i lettoni dello Spartaks Jurmala incasseranno circa un milione. Ci sono già gli accordi tra Genoa e Reggina per il prestito”.

Il nome destinato ad infiammare ulteriormente i sogni del popolo amaranto, arriva tuttavia con riferimento al ruolo di portiere. Così come riportato qualche settimana fa da ReggioNelPallone, la Reggina acquisterà un portiere, indipendentemente dalla conferma o meno di Enrico Guarna. Secondo Pedullà, l’obiettivo è Emiliano Viviano, ex Fiorentina, Sampdoria e Spal che quest’anno è stato ad un passo dal firmare con l’Inter dopo l’infortunio di Handanovic.

Un mercato caldissimo, che certifica le ambizioni con cui il club di Gallo si presenterà ai nastri di partenza della prossima serie B…