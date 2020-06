Reggina, due calciatori in uscita possono rientrare nella trattativa per Donnarumma: le ultime

I giorni passano e le strategie di mercato possono cambiare in modo rapidissimo, ma la Reggina per la fascia sinistra continua ad avere un solo nome ed un solo cognome in cima alla lista dei desideri: Daniele Donnarumma. Così come riportato da RNP, Taibi ha riallacciato i fili di una trattativa che la scorsa estate non andò a buon fine, consapevole che stavolta le possibilità di successo sono decisamente più alte.

La concorrenza non manca (Pescara e Bari su tutte), ma per il classe ’92 del Monopoli la Reggina sembra essere in pole, fermo restando che una trattativa vera e propria nascerà soltanto dopo che il Gabbiano allenato dall’ex amaranto Scienza concluderà il proprio percorso nei playoff di Lega Pro.

A proposito delle contropartite tecniche (tre o quattro…) chieste dai pugliesi nella “chiacchierata” di qualche settimana fa, i primi indizi portano a Lorenzo Paolucci e Manuel Sarao. Sia il centrocampista che l’attaccante rientrano tra i calciatori che potrebbero lasciare gli amaranto, ed entrambi troverebbero il gradimento da parte del club pugliese, anche perché hanno già vestito la maglia biancoverde in un passato recentissimo, peraltro con risultati positivi.

