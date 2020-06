Reggina, i ringraziamenti del Presidente Gallo dopo la cittadinanza onoraria

Un riconoscimento prestigioso, un’altra “medaglia” ad impreziosire ulteriormente una stagione straordinaria. Luca Gallo da oggi è un cittadino onorario di Reggio Calabria, ad annunciarlo è stato il Sindaco Giuseppe Falcomatà (clicca qui). Il massimo dirigente ha prontamente ringraziato il primo cittadino, dichiarandosi onorato per il titolo ricevuto.

Di seguito, il comunicato della Reggina.

La Reggina comunica che al presidente Luca Gallo è stata conferita la Cittadinanza Onoraria del Comune di Reggio Calabria. A trasmettere la notizia al massimo dirigente amaranto è stato il Sindaco della Città Metropolitana Avv. Giuseppe Falcomatà.

“Ringrazio il Primo Cittadino Avv. Giuseppe Falcomatà e l’amministrazione comunale per avermi conferito la cittadinanza onoraria di Reggio Calabria, per me è un onore essere insignito di tale riconoscimento” dichiara il presidente Luca Gallo.

La Cittadinanza Onoraria è stata conferita per le seguenti motivazioni:

-Considerato che nei giorni scorsi è stata comunicata dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio l’ufficialità della promozione della Reggina 1914 al campionato di calcio di serie B;

-che tale promozione era da tempo attesa dai tifosi della Reggina e dalla cittadinanza tutta ed è dunque stata accolta con enorme entusiasmo, rappresentando la Reggina da sempre un importante simbolo di appartenenza per tutta la comunità cittadina;

-che tale importante traguardo è stato raggiunto grazie all’impegno ed alla passione del nuovo Presidente della Reggina 1914 Luca Gallo, il quale ha scelto di investire nella squadra cittadina e nel nostro territorio, ridando entusiasmo a tutti i tifosi e innescando al tempo stesso un percorso di riscatto sociale e di sviluppo economico del territorio, da cui è scaturita anche la creazione di numerosi nuovi posti di lavoro.