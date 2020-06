Reggina, l’organico attuale e la scadenza di tutti i contratti

Reparto per reparto, l'elenco di tutti i calciatori che ad oggi compongono l'organico amaranto e la loro situazione contrattuale.

Con l’ufficialità di Jeremy Menez, salgono a 29 i calciatori della Reggina. Riguardo la situazione attuale, ricordiamo che da qui al 30 di giugno sono praticamente sicuri gli addii di Geria e Bresciani (il primo vedrà concludersi il proprio contratto, il secondo tornerà al Livorno), mentre sono davvero alte le possibilità che l’Inter rinnovi con gli amaranto il prestito di Rivas.

Dall’1 luglio inoltre, torneranno in organico sia Zibert che Baclet.

Di seguito, l’organico attuale del club dello Stretto e la scadenza dei contratti dei calciatori.

PORTIERI

Enrico Guarna. Età: 34. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Alessandro Farroni. Età: 22. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Emanuele Geria. Età: 24. Scadenza contratto: 30.6.2020.

DIFENSORI

Daniele Gasparetto. Età: 32. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Davide Bertoncini. Età: 29. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Edorardo Blondett. Età: 28. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Giuseppe Loiacono. Età: 28. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Paolo Marchi. Età: 29. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Marco Rossi. Età: 32. Scadenza contratto: 30.6.2022.

CENTROCAMPISTI

Nicola Bellomo. Età: 29. Scadenza di contratto: 30.6.2022.

Nicolò Bianchi. Età: 28. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Nicolas Bresciani. Età: 23. Scadenza contratto: 30.6.2020 (in prestito dal Livorno).

Alberto De Francesco. Età: 25. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Francesco De Rose. Età: 32. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Desiderio Garufo. Età: 33. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Daniele Liotti. Età: 26. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Hachim Mastour. Età: 22. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Matti Lund Nielsen. Età: 32. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Lorenzo Paolucci. Età: 23. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Rigoberto Rivas. Età: 21. Scadenza contratto: 30.6.2020 (in prestito dall’Inter).

Gabriele Rolando. Età: 25. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Matteo Rubin. Età: 32. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Dimitios Sounas. Età: 25. Scadenza contratto: 30.6.2021.

ATTACCANTI

Simone Corazza. Età: 29. Scadenza contratto: 30.6.2021.

German Denis. Età: 38. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Abdou Doumbia. Età: 30. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Jeremy Menez. Età: 33. Scadenza contratto: 30.6.2023.

Manuel Sarao. Età: 30. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Reginaldo Ferreira da Silva. Età: 36. Scadenza contratto: 30.6.2021. *

*Il contratto, in scadenza il 30 giugno 2020, si considera rinnovato in automatico di un’alta stagione, secondo clausola che prevedeva tale rinnovo in caso di promozione.