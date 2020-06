Ferrari (ag. Menez) a TMW: “Jeremy e Reggio, sarÃ  un grande amore. E Gallo vuole la A…”

Entusiasmo, voglia di calarsi in una nuova avventura, consapevolezza di poter fare un grande cammino. Queste, in estrema sintesi, le sensazioni di Jeremy Menez a tre giorni dalla presentazione in riva allo Stretto del fuoriclasse francese, ufficializzato ieri dalla Reggina.

Ad esternare lo stato d’animo dell’ex Roma e Milan è Fabio Ferrari, agente della F.B. Sport, società che gestisce il calciatore in Italia.

“Complice la chiusura dell’aeroporto di Reggio-ha dichiarato Ferrari ai microfoni di tuttomercatoweb.com- l’idea dell’arrivo in catamarano al porto renderà la presentazione degna di un giocatore del talento di Menez. Che giocatore ritroverete? Carico a pallettoni e contentissimo di tornare in quella che reputa la sua seconda casa, l’Italia. Dopo i bei momenti vissuti con Roma e Milan era intrigato da una piazza del Sud, calda e importante come Reggio. Sono convinto che possano innamorarsi a vicenda. Sul piano atletico, poi, si sta allenando come un matto e siamo convinti che saprò conquistare il popolo della Reggina”.

Sul numero di maglia ancora nessuna decisione, ma probabilmente Menez conserverà la 7. “Sono onesto. Fra le mille sfaccettature della trattativa non ne abbiamo ancora parlato. Immagino, però, che visto il legame e la storia che Menez ha con quella maglia proverà ad averla anche a Reggio Calabria”.

Sul ruolo di Taibi nella trattativa. “Lui da una parte, come ex rossonero, e il presidente Gallo che è di Roma hanno ‘accerchiato’ Jeremy per convincerlo della nuova avventura. Taibi, poi, è sempre stato estremamente sereno sulla bontà dell’operazione”.

L’arrivo di Menez, lascia intendere chiaramente quale tipo di campionato intende fare la Reggina. “L’obiettivo del presidente Gallo è la Serie A. Ha le idee chiare ed è molto determinato nel raggiungerlo. Per questo sta allestendo una squadra di alto profilo”.