UFFICIALE, JEREMY MENEZ E’ UN CALCIATORE DELLA REGGINA

Una notizia attesa da due settimane, che adesso diventa realtà. Straordinario colpo della Reggina, che in vista del ritorno in serie cadetta regala al popolo amaranto Jeremy Menez. Giocatore di fama internazionale, che ha...

Davide Dionigi sta per tornare in serie cadetta. L’amatissimo ex amaranto, stando a quanto riportano le testate nazionali, è stato scelto dall’Ascoli per sostituire Abascal, esonerato dopo il secondo ko casalingo...