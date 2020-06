Ex amaranto, Dionigi pronto al ritorno in B: è lui la scelta dell’Ascoli

Davide Dionigi sta per tornare in panchina, ormai manca solo l'annuncio ufficiale.

Davide Dionigi sta per tornare in serie cadetta. L’amatissimo ex amaranto, stando a quanto riportano le testate nazionali, è stato scelto dall’Ascoli per sostituire Abascal, esonerato dopo il secondo ko casalingo consecutivo. L’annuncio ufficiale è atteso a strettissimo giro di posta, Dionigi dovrebbe dirigere il suo primo allenamento già nel pomeriggio. Per i bianconeri si tratta del quarto allenatore in un solo campionato, visto che prima di Abascal erano stati esonerati Zanetti prima e Stellone poi.

L’ultima esperienza di Dionigi in serie B risale al 2015, quando sedette sulla panchina del Varese per un breve periodo. Il tecnico emiliano, lo scorso dicembre, fu ad un passo dal ritorno a Reggio al posto di Cevoli, ipotesi poi sfumata dopo la vittoria all’ultimo respiro degli amaranto contro il Rieti.

L’Ascoli ad oggi sarebbe ai playout contro il Venezia, ed è proprio nello scontro diretto coi lagunari che inizierà la “missione salvezza” dell’indimenticabile ex attaccante della Reggina.