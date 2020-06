[FOTO] Reggina, il film del trionfo: il derby è ancora amaranto, dopo Potenza lo stop. “B”entornata sua Maestà!

I gol, le immagini del tifo, le formazioni, le esultanze: rivivi il ritorno in B della Reggina, attraverso i fotoservizi di RNP.

Un cammino straordinario durato trenta partite, un campionato che ha rivisto i colori amaranto trionfare. Il viaggio di ReggioNelPallone nel capolavoro firmato Reggina, si conclude con gli ultimi tre appuntamenti prima dello stop forzato, dovuto all’emergenza Covid: la stagione regolare, di fatto, finisce con otto giornate d’anticipo, ma gli uomini di Mimmo Toscano, dominatori del girone C, possono comunque godersi un traguardo davvero meritatissimo…

28^ GIORNATA (26/2/2020)

Catanzaro-Reggina 0-1: 59′ Rivas.

Mentre l’Italia comincia a fare i conti con l’emergenza Coronavirus, al Ceravolo si gioca una grande classica del calcio nostrano. A vincerla è nuovamente la Reggina, che passa nella ripresa grazie al gol di Rivas, su splendido assist firmato Doumbia. Il palo di Carlini al 94′ cancella le ultime speranze giallorosse e fa esultare gli amaranto, la capolista torna ad avere il massimo vantaggio sulla seconda (+10) e vede la B ad un passo.

*Clicca sulle immagini per ingrandire.

29^ GIORNATA (1/3/2020)

Reggina-Monopoli 0-2: 72′ Slvemini, 87′ Piccinni.

L’incubo Coronavirus sembra davvero alle porte, le notizie provenienti dal nord Italia sono sempre più preoccupanti. In dieci per quasi tutta la ripresa dopo l’espulsione di De Rose, la Reggina cede ad un ottimo Monopoli ed incassa la prima delusione casalinga in campionato, proprio nel giorno che vede la riapertura della Curva Nord a distanza di nove anni. E’ di fatto questa, l’ultima partita al Granillo della stagione 2019/2020…

*Clicca sulle immagini per ingrandire.

30^ GIORNATA (8/3/2020)

Picerno-Reggina 0-2: 5′ Paolucci, 86′ Sarao.

La situazione è precipitata, il “nemico invisibile” sta seminando paura e morte. L’Italia si prepara al lockdown, nel frattempo in tutti i campi si gioca a porte chiuse. In un clima surreale, la Reggina espugna il Viviani con i primi gol in amaranto e torna a +9 dal Bari, bloccato a Catanzaro. L’ultimo atto prima di uno stop forzato e di un periodo difficilissimo, poi l’8 giugno arriva il verdetto: i colori amaranto riabbracciano la B. GRAZIE REGGINA, GRAZIE RAGAZZI…

*Clicca sulle immagini per ingrandire.

APPUNTAMENTO ALLA PROSSIMA STAGIONE…