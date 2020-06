Reggina, Menez sta arrivando: “Settimana decisiva”

Questione di giorni, forse di ore. Jeremy Menez si può ormai considerare un calciatore della Reggina, è lui il primo “regalo” ai tifosi da parte del club di Luca Gallo, all’indomani del ritorno in serie B. Quasi 400 presenze e oltre 70 gol tra i professionisti, sette trofei in bacheca tra campionati e coppe: il biglietto da visita che si commenta da solo quello del classe ’87, la cui carriera si è sviluppata tra Francia e Italia, fatte salve le parentesi con i turchi dell’Antalyaspor ed i messicani dell’America.

Il calcio italiano lo ha conosciuto grazie ai lampi di classe con Roma e Milan, in Francia invece ha militato con Sochaux, Monaco, Paris Saint Germain e Bordeaux, prima di trasferirsi in Ligue 2 (l’equivalente della nostra serie B) in quella destinata a diventare la sua ultima squadra prima dell’approdo in Calabria, ovvero il Paris Fc. Nel ricco curriculum, anche la partecipazione al campionato Europeo Under 17, con la nazionale transalpina.

Attraverso la propria pagina Instagram, Menez ha fornito l’ennesimo indizio al popolo del web, ma soprattutto al popolo amaranto. “Settimana decisiva” ha scritto il fantasista nativo di Longjumeau, con tanto di clessidra e la solita emoticon che invita (per il momento…) a stare in silenzio. Come già riportato, è proprio questa la settimana che vedrà Menez diventare ufficialmente un calciatore amaranto, e sono in molti a pensare che l’annuncio verrà dato direttamente dal Presidente Gallo, nella conferenza stampa che domani vedrà protagonista al Granillo il massimo dirigente.