Donnarumma, la Reggina non molla e prepara un nuovo assalto: la situazione

“Donnarumma è un altro calciatore di quelli che ci interessano molto, anche la scorsa estate abbiamo provato a prenderlo. Se ne potrebbe riparlare dopo che il Monopoli avrà giocato i playoff, ma per la fascia sinistra ho altri due-tre nomi”. Così Massimo Taibi, nell’intervista rilasciata ieri a ReggioNelPallone (clicca qui).

Gli altri nomi presenti sul taccuino del ds amaranto tuttavia, ad oggi passano in secondo piano rispetto a quello dell’esterno del Monopoli, che proprio come la scorsa estate è l’obiettivo numero uno del club dello Stretto. Come anticipato da RNP, il club pugliese questa volta muri non ne ha alzati, chiedendo contropartite tecniche. La netta sensazione è che rispetto all’estate scorsa la Reggina abbia parecchie possibilità in più di portare in amaranto il classe ’92, affermatosi per il secondo anno consecutivo tra i migliori esterni della Lega Pro.

L’affondo decisivo, così come fatto intendere da Taibi, dovrebbe registrarsi non appena il Monopoli concluderà la propria avventura ai playoff, che inizieranno la prossima settimana: se la compagine di Scienza dovesse centrare l’impresa del salto di categoria, la situazione precipiterebbe parecchio, altrimenti ci potrebbe essere davvero spazio per il via libera. Nel frattempo, le parti in causa continueranno ad aggiornarsi, magari anche questa settimana. Tornando alle contropartite tecniche, da “due/tre calciatori” richiesti inizialmente dai biancoverdi, si potrebbe passare anche a quattro. I pugliesi, in caso di fumata bianca, porterebbero a casa una “mini-colonia” amaranto, mentre la Reggina, dopo un corteggiamento di un anno, si assicurerebbe un autentico pallino del club, chiudendo di fatto la batteria degli esterni, viste le più che probabili conferme di Rolando, Garufo e Liotti.

Reggina-Donnarumma, pista caldissima…