[FOTO] Reggina, il film del trionfo: notte magica con la Ternana, è la fuga decisiva

I gol, le immagini del tifo, le formazioni, le esultanze: rivivi il ritorno in B della Reggina, attraverso i fotoservizi di RNP.

Da Virtus Francavilla-Reggina a Picerno-Reggina. Un cammino straordinario durato trenta partite, un campionato che ha rivisto i colori amaranto trionfare. Riviviamo insieme tutto il percorso dei ragazzi di Toscano, giornata per giornata, attraverso gli scatti targati ReggioNelPallone.it.

Il viaggio continua attraverso le sfide contro Ternana, Catania e Paganese …

25^ GIORNATA (10/2/2020)

Reggina-Ternana 1-0: 30′ Liotti.

E’ la vittoria della svolta, è il vero passo verso la B. Più di dodicimila spettatori spingono la capolista nel posticipo, la notte del Granillo diventa magica grazie all’eurogol di Liotti. Reggina in estasi, Ternana fuori dalla lotta per il primo posto. Dopo aver “punzecchiato mediaticamente” gli amaranto per mesi, a fine gara il Presidente degli umbri Bandecchi riconosce i meriti della compagine dello Stretto, facendo i complimenti a squadra e staff tecnico.

26^ GIORNATA (16/2/2020)

Catania-Reggina 0-0

Rossazzurri ed amaranto pensano prevalentemente alla classifica ed ai rispettivi obiettivi, ne esce fuori una partita decisamente bruttina ma il pareggio finale accontenta entrambe. Guarna salva la Reggina con una parata-capolavoro, il direttore di gara grazia il Catania non concedendo alla capolista un rigore netto.

27^ GIORNATA (28/2/2020)

Reggina-Paganese 3-0: 48′ rig. Denis, 51′ Rubin, 86′ Denis.

Nel primo tempo gli amaranto vengono clamorosamente beffati da un errore surreale della terna, che annulla il gol regolarissimo di Rivas. Gli animi si surriscaldano, ma nel secondo tempo ci pensa El Tanque: entrato dalla panchina, l’argentino si conquista e trasforma il rigore del vantaggio, dopo soli 3 minuti. Da lì in poi non c’è partita, Rubin ed ancora Denis firmano il tris reggino. La truppa di Mimmo Toscano vola, ormai soltanto il Bari può impensierire il cammino verso la vittoria del girone C.

