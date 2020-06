Mercato Reggina, Taibi a RNP: “Missiroli impossibile, Barillà difficilissimo”

Il direttore sportivo degli amaranto fa il punto della situazione in merito ai due calciatori nati e cresciuti in riva allo Stretto, attualmente in A con Spal e Parma.

Simone Missiroli e Nino Barillà. Due amatissimi figli del Sant’Agata, due calciatori che hanno contribuito a scrivere pagine importanti del calcio nostrano. Nelle ultime due settimane, i loro nomi avevano stuzzicato la fantasia ed i sogni di parecchi tifosi, dal momento che entrambi sono stati accostati alla maglia amaranto in ottica serie B.

Sia nell’uno che nell’altro caso tuttavia, non si dovrebbe andare oltre al ‘sogno di mezza estate’. Interpellato sull’argomento da RNP, Massimo Taibi ha lasciato poco spazio alle interpretazioni. “Missiroli? Assolutamente, è impossibile. C’era stata una chiacchierata col suo procuratore parecchi mesi fa, poi non ci siamo più sentiti. Già all’ora mi era stato detto che il ragazzo vuole continuare a giocare in serie A e rimanere al nord. Per Barillà invece i contatti sono stati più recenti, ma anche in questo caso mi è stato fatto notare che ha altri due anni di contratto col Parma, club in cui si trova benissimo. Insomma, se per Missiroli è impossibile, per Barillà è veramente difficilissimo…”.

Più tardi, su RNP, l’intervista completa col resto dei nomi e degli argomenti di mercato trattati.