Taibi a RNP: “Menez, Rivas, Asencio, Charpentier, Donnarumma. Ecco come stanno le cose…”

Idee chiarissime, consapevolezza di dover fare un lavoro importante non solo in entrata ma anche in uscita. Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, ha fatto un riepilogo dell’attuale calcio mercato amaranto ai microfoni di ReggioNelPallone.it.

Ci eravamo lasciati col sessanta per cento di possibilità che Menez indossasse la maglia della Reggina. Mi pare che le percentuali si siano alzate parecchio…

Si, inutile nasconderci anche perché ormai è di dominio pubblico. Per Menez siamo veramente ai dettagli.

E per Rivas?

Per Rivas stiamo parlando. Non si può parlare di trattativa ai dettagli, ma c’è molta fiducia. L’Inter è propensa al rinnovo del prestito, il ragazzo è contento di restare.

Il tuo recente incontro con Mino Raiola, ha fatto parlare molto e drizzare le antenne in ottica mercato…

Con Mino siamo amici, mi ha ospitato a Montecarlo. L’ho rivisto con piacere, nel corso di questo incontro abbiamo parlato di quattro calciatori ma ovviamente non ti aspettare nomi perché non ne faccio.

Uno lo faccio io. Mi confermi l’interesse della Reggina per Asencio?

Si, Asencio è uno di questi quattro calciatori di cui si è parlato. Ci piace molto.

Quante possibilità ci sono di intavolare una vera e propria trattativa?

E’ prematuro dirlo. Si tratta di un ragazzo che sta cominciando a far vedere a tutti le sue enormi qualità, la concorrenza sarà dura e non è detto che il Genoa decida addirittura di mantenerlo in organico. Vediamo che succede nelle prossime settimane.

Restando all’attacco, le quotazioni di Charpentier?

Charpentier è un’altra possibilità, o se preferisci un altro calciatore che piace alla Reggina. Anche in questo caso bisogna vedere cosa succederà nelle prossime settimane, anche perché mi dicono che il ragazzo sarebbe molto vicino al Genoa, che poi potrebbe girarlo in prestito.

Tra i nomi che stanno tenendo banco, quelli di Missiroli e Barillà. Ci sono possibilità di vederli nuovamente in riva allo Stretto?

Missiroli assolutamente, è impossibile. C’era stata una chiacchierata col suo procuratore parecchi mesi fa, poi non ci siamo più sentiti. Già all’ora mi era stato detto che il ragazzo vuole continuare a giocare in serie A e rimanere al nord. Per Barillà invece i contatti sono stati più recenti, ma anche in questo caso mi è stato fatto notare che ha altri due anni di contratto col Parma, club in cui si trova benissimo. Insomma, se per Missiroli è impossibile, per Barillà è veramente difficilissimo…

La Reggina pensa ancora a Donnarumma?

Donnarumma è un altro calciatore di quelli che ci interessano molto, anche la scorsa estate abbiamo provato a prenderlo. Se ne potrebbe riparlare dopo che il Monopoli avrà giocato i playoff, ma oltre a quello di Donnarumma per la fascia sinistra ho altri due-tre nomi.

Dal Monopoli può arrivare anche Carriero?

No, lo escludo. Ottimo calciatore, per carità, ma non rientra nei nostri programmi.

E per il ruolo di portiere? Escludi anche Ravaglia?

Assolutamente si, escluso anche lui. Validissimo portiere, ma non interessa alla Reggina.

Sul fronte uscite? Strategie più delineate rispetto a qualche giorno fa?

Abbiamo le idee abbastanza chiare. Ripeto quello che ho già detto, ovvero che se non ci fosse stata la lista over avremmo ceduto solo 3-4 calciatori, scegliendo magari quelli che hanno giocato di meno. L’obbligo di inserire un massimo di 18 over aumenterà ovviamente il numero, ma non faremo rivoluzioni. Chi andrà via lo farà ricevendo la gratitudine della Reggina, ma credo che la gratitudine sarà reciproca, visto che tutti quanti i nostri calciatori, indipendentemente da chi resta e da chi parte, giocando per questo club hanno avuto la possibilità di aggiungere una promozione nel loro palmares.