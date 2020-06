[FOTO] Reggina, il film del trionfo: contro Bari e Vibonese tornano le certezze…

Da Virtus Francavilla-Reggina a Picerno-Reggina. Un cammino straordinario durato trenta partite, un campionato che ha rivisto i colori amaranto trionfare. Riviviamo insieme tutto il percorso dei ragazzi di Toscano, giornata per giornata, attraverso gli scatti targati ReggioNelPallone.it.

Il viaggio continua attraverso le sfide contro Virtus Francavilla, Bari e Vibonese …

RECUPERO 20^ GIORNATA (22/1/2020)

Reggina-Virtus Francavilla 1-2: 10′ Denis, 51′ Risolo, 74′ Di Cosmo.

Nel recupero infrasettimanale, la Reggina incassa un sorprendente ko. Il gol di Denis, uomo-copertina del girone di ritorno, sembra mettere le cose in discesa per gli amaranto, ma nel secondo tempo i pugliesi prima pareggiano e poi gelano il Granillo. A fine gara in sala stampa si presenta solo il Presidente Gallo, che annuncia un mini-ritiro per ritrovare smalto in vista della partitissima col Bari (la decisione rientrerà il giorno seguente, dopo un nuovo confronto squadra-società).

23^ GIORNATA (26/1/2020)

Reggina-Bari 1-1: 68′ Denis, 89′ Perrotta.

Festa e spettacolo da serie A al Granillo, con lo storico gemellaggio rinnovato in una cornice di pubblico che registra gli oltre 16.000 spettatori. Gli amaranto rimangono a +7 sul Bari, ma resta comunque il rammarico di non aver centrato tre punti che avrebbero chiuso i giochi. Denis fa impazzire il Granillo con un gol da fenomeno, Perrotta rimette il punteggio in parità tra le polemiche, facendo esplodere la rabbia amaranto per una rete che andava annullata causa fuorigioco.

24^ GIORNATA (2/2/2020)

Vibonese-Reggina 0-1: 35′ rig. Denis.

La capolista torna al successo grazie al quarto gol in altrettante gare firmato German Denis, sempre perfetto dagli undici metri. Partita non certo spettacolare, le due squadre si danno battaglia in ogni zona del campo a dispetto delle emozioni. Tre punti comunque di platino per i ragazzi di Toscano, che finiscono col giocare praticamente in casa visto il tifo assordante di oltre 2.000 reggini.

