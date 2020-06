Reggina, fissati orario e location della conferenza stampa di Gallo

La prima conferenza stampa con la Reggina in serie B. Luca Gallo, dopo aver riportato i colori amaranto in serie cadetta in appena un anno e mezzo, tornerà in riva allo Stretto martedì 23 giugno, per incontrare i mass-media. Il massimo dirigente con ogni probabilità traccerà un bilancio di fine stagione, ma in molti pensano a qualche importante novità, vedi il possibile annuncio ufficiale relativo all’acquisto di Jeremy Menez…

Di seguito, il comunicato stampa del club.

La Reggina comunica che martedì 23 giugno alle ore 17 presso lo stadio “Oreste Granillo”, il presidente Luca Gallo incontrerà gli organi di informazione.

Al fine di garantire il distanziamento sociale la conferenza si terrà sul terreno di gioco e non in sala stampa come consuetudine. Giornalisti, operatori e fotografi, dovranno presentarsi muniti di dispostivi di protezione.

I giornalisti dovranno accomodarsi nelle poltroncine contrassegnate, fotografi e operatori dovranno posizionarsi nelle zone indicate dalla società con apposita segnaletica. Cosi come richiesto dal Settore Sport della Città Metropolitana, il Club dovrà comunicare le generalità degli addetti ai lavori che prenderanno parte alla conferenza.