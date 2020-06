Cittanovese, la dirigenza uscente ai saluti: “Un’era di vittorie e soddisazioni”

Sette anni di successi, per un gruppo capace riportare Cittanova dalla Prima Categoria fino al massimo torneo dilettantistico nazionale. La dirigenza uscente della Cittanovese, ha stilato il bilancio di un ciclo strepitoso, facendo nel contempo i migliori auguri a chi proseguirà la storia giallorossa…

Di seguito, il comunicato pubblicato dal club.

Come annunciato nelle scorse settimane, la Compagine Societaria che negli ultimi sette anni ha guidato la A.S.D. Calcio Cittanovese dalla Prima Categoria alla Serie D conclude il suo percorso e lascia il timone del progetto a nuove energie sinceramente intenzionate a proseguire il lavoro appassionato iniziato nel 2013.

Per noi questo era un punto d’onore. Non era possibile disperdere quanto di prezioso costruito in questi anni e in questa direzione, con il contributo di professionisti, mondo produttivo e appassionati, siamo giunti ad un approdo sicuro e di prospettiva per l’Associazione Sportiva, per il suo indotto giovanile, il vivaio e per i tifosi. Adesso si apre una nuova fase per la A.S.D. Calcio Cittanovese, nel solco di una esperienza vincente e diventata modello per l’Italia intera.

Solo una considerazione e alcuni ringraziamenti in questo documento di saluto.

È motivo d’orgoglio, per tutti noi che ne abbiamo fatto parte attivamente, aver costruito un palcoscenico così luminoso per i colori sportivi della nostra Città. Fulgori che hanno interessato l’intero territorio e rianimato l’entusiasmo di molti per un futuro di speranza in Calabria.

Sono stati anni intensi, coinvolgenti e ricchi di soddisfazioni, oltre che di sfide. Anni che sono già entrati di diritto nella storia complessiva di questa terra. La Cittanovese ha rappresentato, grazie al lavoro di molti, un fenomeno sociale, uno spunto culturale, un’occasione di marketing territoriale e, non di meno, un’occasione di riscatto per questo territorio. Abbiamo scritto pagine incredibili e suggestive, ancora tutte da comprendere a da pesare sulla bilancia della storia. Basti pensare alle partite contro Bari e Palermo: momenti che rimarranno a futura memoria per il prestigio e l’anima più vera di Cittanova.

Al termine del nostro percorso ambizioso, consapevoli dei successi ottenuti ma anche dei sacrifici necessari per consacrarli stagione dopo stagione, riteniamo opportuno ringraziare i Collaboratori che hanno operato con passione costante e autentico spirito di servizio. Grazie alle Istituzioni, a partire dal Comune di Cittanova, che hanno sostenuto gli sforzi messi in campo dalla Dirigenza giallorossa; grazie agli Sponsor e ai Partner, veri polmoni di un’iniziativa dai costi economici importanti. Grazie ai tifosi, sprone e sostegno, capaci di far sentire il loro calore in ogni angolo del Sud Italia.

Avevamo abbracciato la Cittanovese in Prima Categoria e la restituiamo alla Comunità nell’olimpo della Serie D. Rimettiamo nelle mani del paese una realtà vincente con indosso l’abito della bellezza maturata sul campo. La comunicazione del progetto è andata sempre di pari passo con gli sviluppi del sogno sportivo. Oggi contiamo tifosi della Cittanovese in ogni parte d’Italia, perché siamo stati vincenti dentro e fuori il campo. Di questo siamo orgogliosi e lo saremo sempre.

Adesso è tempo di un impegno nuovo. Alla nuova Società, al Presidente, ai Dirigenti e ai Collaboratori, porgiamo i nostri auguri e il nostro in bocca al lupo per l’avventura che sta per iniziare.

Forza Cittanovese.