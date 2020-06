La Reggina che verrà, il primo elenco dei calciatori che potrebbero essere ceduti

Dal primo all’ultimo calciatore, dai titolari pressoché inamovibili fino a chi ha avuto poco spazio. Tutto il gruppo che ha costituito la Reggina 2019/2020, è già entrato meritatamente nella storia dei nostri colori, meritando applausi e gratitudine. Nel calcio così come nella vita tuttavia, a volte bisogna compiere scelte dolorose che non possono tenere conto dei sentimenti. Lo sa bene il club dello Stretto, che attraverso le dichiarazioni di Taibi e Toscano, ha già annunciato che in vista della prossima serie B, complice la lista over di cui abbiamo parlato a più riprese, dovrà rinunciare a più di un elemento dell’attuale organico.

Le valutazioni sono ancora in corso, ma così come ci sono i calciatori praticamente intoccabili e quelli in bilico, c’è anche qualcuno che sembra avere meno possibilità degli altri in merito ad una conferma. L’elenco, dovrebbe continuare a corrispondere ai nomi fatti da RNP nelle ultime due settimane. Cominciando dalla difesa, in questo momento sembrano davvero alte le possibilità di addio per Paolo Marchi (29) ed Edoardo Blondett (28). A centrocampo invece, più “no” che “si” per Alberto De Francesco (25), Matti Lund Nielsen (32) e Lorenzo Paolucci (23). In attacco infine, gli indizi attuali portano a Manuel Sarao (30) e Abdou Doumbia (30).

Il totale è di sette calciatori, sei dei quali hanno un contratto che scade a giugno 2021 (nel caso di Paolucci, la scadenza è nel 2022). Da capire se qualcuno di questi vedrà le proprie quotazioni salire nei prossimi giorni, o se l’elenco rimarrà invariato…

f.i.