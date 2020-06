Obiettivi amaranto, per Asencio serata da dimenticare: cartellino rosso in Cosenza-Virtus Entella

Cosenza in campo contro la Virtus Entella per la 29^ giornata del torneo cadetto, da poco ripartito dopo lo stop dovuto al Covid. Nelle fila rossoblù, un “osservato speciale”, ovvero Raul Asencio: il classe ’98 è un obiettivo di mercato della Reggina, il ds Taibi ha affrontato l’argomento nel colloquio avuto a Montecarlo con Mimo Raiola, agente del calciatore.

Partito dalla panchina a causa di un problema fisico non ancora smaltito, Asencio è entrato in campo al 69′, con i lupi silani in vantaggio sul 2-0. Nello spezzone di partita giocato, l’attaccante dalla doppia nazionalità spagnolo-brasiliana si è mosso abbastanza bene, facendosi tuttavia tradire dal nervosismo in pieno recupero, quando dopo essere stato scalciato da Settembrini, è andato “faccia a faccia” con lo stesso, mettendogli le mani sul volto. Il direttore di gara non ha gradito, sventolandogli il rosso diretto.

Per la cronaca, il Cosenza ha ottenuto un importantissimo successo per 2-1, superando il Trapani e portandosi a -5 dai playout. Debutto scoppiettante per l’ex Reggina Occhiuzzi, diventato allenatore dei rossoblù dopo le dimissioni di un altro ex amaranto, Pillon.