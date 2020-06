Vicenza, Di Carlo: “Menez alla Reggina? Anche da noi arriveranno giocatori di spessore”

Ci ha messo tre anni il Vicenza, per riprendersi il torneo cadetto. Un ritorno alla gloria reso possibile soprattutto dall’avvento dell’imprenditore Renzo Rosso, dopo che la precedente società era stata dichiarata fallita a gennaio del 2018 ed i biancorossi riuscirono a concludere la stagione di Lega Pro grazie all’esercizio provvisorio.

A fare il punto sulle ambizioni dei veneti è stato Mimmo Di Carlo, intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com. “Il mercato sarà un po’ particolare. Ci sarà da valutare bene tutto- si legge-e confermare quanti più possibile del gruppo che ha vinto. Questa squadra ha voluto la promozione. Poi per consolidare l’organico bisognerà scegliere calciatori funzionali. Obiettivi? Il consolidamento in Serie B è il primo obiettivo. Ma cercheremo di finire nella parte sinistra della classifica. Un passo alla volta…”.

Alla collega Valeria Debbia, la quale ha fatto notare al mister che la Reggina ha praticamente chiuso il colpaccio Menez, Di Carlo risponde così. “Quando sarà il momento, i giocatori che arriveranno per noi saranno di alto spessore. Al di là del nome per quanto ci riguarda chi prenderemo dovrà rispondere alle nostre caratteristiche e non avere grandi costi. Noi giochiamo da squadra, il grande nome fine a se stesso non ci serve”.