La Reggina che verrà, Gasparetto a metà tra conferma e addio…

Ventiquattro presenze in un anno e mezzo di Reggina. Titolare inamovibile nella seconda parte della stagione 2018/2019, riserve di lusso nel campionato che ha riportato Reggio in B. Sia nell’uno che nell’altro caso, Daniele Gasparetto si è dimostrato elemento affidabile e prezioso, sia sotto il profilo tecnico che dal punto di vista umano e professionale.

Così come già riportato da ReggioNelPallone (clicca qui), le sue chance di conferma sono pari a quelle di addio. Da un lato, la possibilità di puntare su un altro over che si giochi il posto in una difesa pronta a registrare le conferme di Loiacono, Rossi e Bertoncini (i primi due, in particolare, appaiono praticamente intoccabili). Dall’altro, la consapevolezza che il classe ’88 può ancora dire la sua in quella serie cadetta che lo ha già visto protagonista in passato, come testimoniano ampiamente le circa 160 presenze accumulate, nonché la promozione in A con la maglia della Spal.

Dalla conferma o meno di Gasparetto, legato al club amaranto da un contratto fino al 2021, dipenderanno anche le mosse di mercato inerenti la difesa. Qualora il numero 31 restasse in Calabria infatti, a Reggio dovrebbero arrivare due difensori under per completare il reparto, altrimenti si cercherebbe anche un elemento di esperienza, con caratteristiche simili a quelle del calciatore nativo di Montebelluna.

Con molta probabilità, le riserve verranno sciolte tra una-due settimane…

f.i.