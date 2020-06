La Reggina che verrà, anche De Francesco tra i possibili partenti

Un gol importantissimo nella prima giornata di campionato, che ha di fatto segnato il suo ritorno in amaranto a distanza di un anno e mezzo. Un altro utile solo per le statistiche, nella gara di Coppa che ha visto la Reggina cedere in casa al Potenza. Nel mezzo, un assist decisivo che ha consentito a Denis di segnare per la seconda volta sul campo dell’Avellino.

Questi, in sintesi, i ricordi più dolci della terza stagione in amaranto di Alberto De Francesco. L’ex primavera della Lazio, complice qualche noia fisica, ha chiuso il suo terzo campionato in riva allo Stretto con una sola presenza da titolare in campionato, sulle quindici accumulate.

L’immediato futuro, complice una lista over che come detto e ridetto in serie B è abbastanza inclemente, potrebbe essere lontano dalla Calabria. Insieme a Nielsen, il classe ’95 ad oggi è il centrocampista con più possibilità di addio rispetto a quelle di conferma. Da capire se nelle prossime settimane le chance di permanenza aumenteranno, oppure se si spalancheranno definitivamente le porte della separazione. Per la cronaca, ricordiamo che De Francesco è legato agli amaranto da un contratto che scade il 30 giugno 2021.

