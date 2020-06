[FOTO] Reggina, il film del trionfo: ecco El Tanque! E si vola anche in trasferta…

I gol, le immagini del tifo, le formazioni, le esultanze: rivivi il ritorno in B della Reggina, attraverso i fotoservizi di RNP .

Da Virtus Francavilla-Reggina a Picerno-Reggina. Un cammino straordinario durato trenta partite, un campionato che ha rivisto i colori amaranto trionfare. Riviviamo insieme tutto il percorso dei ragazzi di Toscano, giornata per giornata, attraverso gli scatti targati ReggioNelPallone.it.

Il viaggio continua con le sfide contro Monopoli, Picerno ed Avellino…

10^ GIORNATA (20/10/2019)

Monopoli-Reggina 1-2: 26′ rig. Bellomo, 31′ Carriero, 48′ rig. Corazza.

Arriva la prima vittoria fuori casa. Reggina sempre più lanciata, al Viviani di Monopoli decidono i calci di rigore (nettissimi, a dispetto delle lamentale di Scienza nel post-partita), firmati da Bellomo e dal solito, implacabile Corazza. Si tratta inoltre del primo successo in assoluto sul campo dei biancoverdi, gli amaranto di Toscano cominciano a scrivere record su record…

*Clicca sulle immagini per ingrandire.

11^ GIORNATA (23/10/2019)

Reggina-Az Picerno 4-1:31′ Santoriello, 41′ Denis, 44′ Rolando, 47′ Corazza, 51′ Denis.

Nel turno infrasettimanale la matricola Picerno sorprende la Reggina per gran parte del primo tempo, passando meritatamente in vantaggio. Poi, si accende El Tanque: German Denis trova le prime due reti con la maglia amaranto, inframezzate dai centri di Rolando e di bomber Corazza. Quattro gol in dieci minuti, la “macchina da guerra” di Mimmo Toscano offre un’altra impressionante dimostrazione di classe e qualità…

*Clicca sulle immagini per ingrandire.

12^ GIORNATA (27/10/2019)

Avellino-Reggina 1-2: 64′ e 69′ Denis, 72′ Charpentier.

Cresce il partito degli avversari che provano a buttarla sulla polemica, ma la Reggina continua a vincere contro chiunque. Secondo tempo da manuale al Partenio, con Denis che timbra la seconda doppietta in quattro giorni. Così come Scienza, anche Capuano se la prende con l’arbitro, ma per la capolista parlano i numeri: l’imbattibilità continua, i successi consecutivi salgono a quattro…

*Clicca sulle immagini per ingrandire.

CONTINUA…