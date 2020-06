[FOTO] Reggina, il film del trionfo: record su record, la stella di Corazza brilla anche al Viviani

Da Virtus Francavilla-Reggina a Picerno-Reggina. Un cammino straordinario durato trenta partite, un campionato che ha rivisto i colori amaranto trionfare. Riviviamo insieme tutto il percorso dei ragazzi di Toscano, giornata per giornata, attraverso gli scatti targati ReggioNelPallone.it.

13^ GIORNATA (3/11/2019)

Potenza-Reggina 0-3: 20′ e 23′ Corazza, 86′ Bellomo

La sfida del Viviani, esaurito in ogni ordine di posto, chiude il ciclo degli scontri diretti. La musica non cambia, ed è una dolcissima sinfonia amaranto: Corazza segna due gol pazzeschi in poco più di 20 minuti, Bellomo completa il dominio della capolista nel finale. Nonostante lo show di marca ospite, a fine gara pure il Presidente dei lucani, Caiata, minimizza i meriti di De Rose e compagni ed attacca l’arbitro. Ma la verità, anche in questo caso, è una sola: questa Reggina è una corazzata inarrestabile, che dimostra una superiorità a tratti imbarazzante…

14^ GIORNATA (10/11/2019)

Reggina-Casertana 2-0: 39′ Corazza, 48′ Reginaldo.

Sesta vittoria consecutiva, la capolista continua a riscrivere i record del calcio reggino. L’emozione più intensa tuttavia, è rappresentata dall’omaggio alla memoria di Nino Candido, vigile del fuoco di Reggio Calabria scomparso drammaticamente in settimana. Imbottita di assenze, la Casertana fa quello che può per circa 40 minuti, poi gli amaranto passano con Corazza (ancora lui, sempre lui!) ed archiviano la pratica con Reginaldo.

15^ GIORNATA (17/11/2019)

Rieti-Reggina 0-3 a tavolino

Il successo numero sette arriva senza scendere in campo. Il club reatino, alle prese con gravi difficoltà economiche, è pronto ad affrontare l’impegno con un manipolo di volenterosi ragazzini, ma ai padroni di casa a conti fatti manca l’autorizzazione per mandare in panchina un tecnico. Alla Reggina non resta che attendere il “rompete le righe” dell’arbitro.

