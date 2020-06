Reggina, Taibi: “Menez entusiasta del nostro progetto. Zarate? Lo escludo”

Il ds ai microfoni di tmw: "Se non ci fosse in B la regola degli over, avrei mandato via solo 4-5 pedine...".

La Reggina continua a preparare il colpo Menez, ma il ds Massimo Taibi continua a non dare nulla per scontato. “La trattativa sta andando avanti-ha dichiarato Taibi ai microfoni di tuttomercatowe.com- è complessa perché parliamo di un campione e ci sono delle situazioni da sistemare. Ma il ragazzo ha apprezzato molto il nostro progetto, è entusiasta, e io sono fiducioso per il buon esito del tutto”.

Chi di sicuro non verrà a Reggio Calabria, è Mauro Zarate. “Escludo che sarà dei nostri il prossimo anno”, ha chiosato il direttore sportivo amaranto.

Infine, le possibili cessioni. “E’ ancora presto, dobbiamo sempre fare una cena di saluti per festeggiare privatamente, per ovvi motivi, la promozione, credo la faremmo settimana prossima. Solo dopo, anche seguendo le indicazioni del mister, parlerò con la squadra per dire ai vari ragazzi il proprio futuro: se non ci fosse in B la regola degli over, avrei mandato via solo 4-5 pedine, i ragazzi meno impiegati, così sarò costretto a mandarne via sette, ed è una cosa che davvero mi dispiace”.