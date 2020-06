La Reggina e la lista B: gli Under sono due, aspettando Rivas…

Nessun vincolo. L’attuale regolamento della serie cadetta, non prevede alcuna limitazione per quanto concerne la lista B dedicata ai calciatori “Under 23”, ovvero quelli nati dall’1 gennaio 1997 in poi, i quali potranno tranquillamente essere registrati in rosa indipendentemente dal numero.

Così come già detto, la Reggina dopo l’arrivo di Menez avrà otto over in esubero (il massimo consentito è diciotto), mentre l’attuale parco Under, di contro, è ridotto al minimo. Il quadro attuale risiede nelle scelte (vincenti…) adottate all’alba della passata stagione, quando si era perfettamente consapevoli che in Lega Pro si vince prima di tutto attraverso l’esperienza, specie in un girone come quello meridionale.

I calciatori Under di proprietà della Reggina, ad oggi sono due. Si tratta di Alessandro Farroni ed Hachim Mastour, entrambi legati al club dello Stretto da altri due anni di contratto. Il portiere compirà 23 anni a settembre, il primo ne ha compiuti 22 da poco: sia nell’uno che nell’altro caso non ci saranno problemi di lista, e la conferma in amaranto è un’ipotesi concreta ( l’estremo difensore tuttavia, dovrà accettare di ricoprire il ruolo di secondo o di terzo portiere).

La linea verde amaranto tuttavia, potrebbe presto aumentare di un numero. I contatti per il rinnovo del prestito di Rivas (22 anni a luglio) sono più che avviati, ed il calciatore si è già mostrato felice di proseguire la sua avventura a Reggio. A infoltire ulteriormente la “lista B”, dovrebbero essere anche due difensori, ma in quest’ultimo caso c’è ancora tempo…

