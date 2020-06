[FOTO] Reggina, il film del trionfo: Catania e Catanzaro, al Granillo cadono tutti!

Da Virtus Francavilla-Reggina a Picerno-Reggina. Un cammino straordinario durato trenta partite, un campionato che ha rivisto i colori amaranto trionfare. Riviviamo insieme tutto il percorso dei ragazzi di Toscano, giornata per giornata, attraverso gli scatti targati ReggioNelPallone.it.

Il viaggio continua attraverso le sfide contro Catania, Paganese e Catanzaro…

7 GIORNATA (29/9/2019)

Reggina-Catania 1-0: 2′ Corazza

E’ il primo big match che si disputa allo stadio Granillo, alla Reggina bastano solo due minuti per vincerlo. Segna il solito Corazza, su assist di Garufo (nell’azione il laterale destro si infortuna, e sarà costretto a chiedere il cambio). I ragazzi di Toscano “vendicano” la scoppola subita ai playoff, stavolta il trenino è tutto amaranto, di fronte ad un pubblico da brividi.

*Clicca sulle immagini per ingrandire.

8 GIORNATA (6/10/2019)

Paganese-Reggina 1-1: 12′ Corazza, 51′ Diop.

Un altro punto esterno che lascia l’amaro in bocca. Stavolta il cecchino infallibile di nome Corazza non basta, gli amaranto giocano un primo tempo pazzesco ma sprecano almeno quattro palle gol per chiudere i conti. Gli errori sottoporta costano caro, gli azzurrostellati pareggiano nel primo tiro della partita.

9 GIORNATA (12/10/2019)

Reggina-Catanzaro 1-0: 87′ Corazza.

E’ la prima svolta della stagione. Di fronte ad un pubblico da serie A (circa 16.000 spettatori per l’anticipo trasmesso su Rai sport) la Reggina vince un derby tiratissimo ed in bilico fino all’ultimo. Con le due squadre in 10 per i rossi sventolati a De Rose e Martinelli, a tre minuti dalla fine Bellomo fa partire un cross da antologia, il resto è un’esplosione di gioia. Chi ha segnato? Corazza, e chi sennò? Sorpasso riuscito, gli amaranto volano…