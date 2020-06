Archi, sabato riunione societaria: tra conferme e new entry…

Tempo di programmazione per i biancazzurri, che molto probabilmente ripartiranno con mister Barillà in panchina.

Per il terzo anno consecutivo, l’Archi disputerà il campionato di Promozione. Un traguardo importante per il club presieduto da Mimmo Tripodi, il cui operato si è rivelato decisivo nell’ambito dei risultati raggiunti dai biancazzurri. Accanto al Presidente, un gruppo particolarmente vicino alle problematiche sportivo societario: dal direttore generale Nino Labate al preziosissimo tuttofare Massimo Biondi, passando per i dirigenti Meliadò e Martino e senza dimenticare altre figure come quella del medico sociale Franco Barillà.

Sabato è prevista una riunione programmatica, che dovrebbe concludersi con l’ingresso di due nuovi soci. A breve sarà tempo di pensare al futuro ed alla ripartenza post-covid. Per quanto concerne la guida tecnica, si profila la conferma di mister Totò Barilla e del preparatore atletico Pavone, mentre per quanto concerne le conferme del parco-giocatori i primi nomi sono quelli di Ienuso, Facciolo, Mariano Tegano, Tramontana e Cosoleto. Si cercherà di trattenere per un’altra stagione anche Gianni D’Agostino, ovvero l’elemento di maggiore spessore tecnico. Un altro obiettivo, sarà costituito dal potenziamento del settore giovanile.

Tanto lavoro dunque, per la giovane ed ambiziosa società reggina.

Giuseppe Calabrò