Trionfo Reggina, il pagellone di fine anno: GLI ATTACCANTI

Per Corazza quattro mesi da fenomeno, per Denis e Reginaldo non esiste carta d'identità. Doumbia fa quel che può, Sarao chiude in bellezza.

La Reggina torna in B dopo sei anni, al termine di una stagione che ha visto i ragazzi di Toscano abbattere record su record. Un cammino pazzesco interrotto a causa del Covid 19, ma l’impossibilità della Lega Pro di tornare regolarmente in campo, non toglie nulla ai meriti della capolista, che al momento dello stop aveva 9 punti di vantaggio sul Bari con 8 partite da giocare, delle quali 5 in casa.

Quarto appuntamento con il pagellone di fine anno, dedicato ai protagonisti e targato RNP.

SIMONE CORAZZA-Bari, Catania, Catanzaro, Monopoli, Potenza: sono solo alcune delle squadre costrette ad alzare bandiera bianca, sotto i colpi micidiali dello scatenato capocannoniere amaranto. Di testa o di piede, di tecnica o di rapina: da agosto a dicembre “Joker” è un’autentica furia che si abbatte sulle malcapitate difese avversarie, dando ragione a chi ha sempre sostenuto che se non avesse subito qualche infortunio di troppo, questo ragazzo militerebbe già in categorie superiori. Nella doppietta di Potenza, c’è l’A-B-C dell’attaccante di razza. Il fisiologico calo del girone di ritorno, ci ricorda che anche lui è un essere umano…VOTO DI RNP: 8.

GERMAN DENIS-Un problema muscolare lo costringe a partire in ritardo rispetto al resto della truppa, ma a fine ottobre timbra la prima doppietta col Picerno e da lì in poi è tutta un’altra storia. Decisivo ad Avellino, decisivo a Lentini, Bisceglie e Vibo, decisivo al Granillo contro Viterbese, Bari e Paganese. Quando Corazza e Reginaldo devono fare i conti con un calo più che preventivabile, l’ex Napoli e Atalanta si carica gli amaranto sulle spalle. La rete col Bari, realizzata di testa senza neanche saltare, ci ricorda perché questo “ragazzo di 38 anni” abbia indossato la maglia della nazionale argentina… VOTO DI RNP: 8.

REGINALDO FERREIRA DA SILVA-Dribbling, classe pura e fantasia: nel primo scorcio di torneo il brasiliano è una delizia per gli occhi, anche lui si fa beffe della carta d’identità. I gol sono pochi ma pesanti, come quello che sblocca il risultato a Teramo o quello all’ultimo respiro di Lentini, trasferta nella quale risulta decisivo insieme a Denis, aiutando la capolista a passare dalla sconfitta alla vittoria. L’intelligenza calcistica di cui è dotato, lo porta a farsi apprezzare anche come assist-man. In debito d’ossigeno nelle ultime battute, ma come già detto non si poteva pretendere il contrario…VOTO DI RNP: 7.

ABDOU DOUMBIA-Maledetti infortuni. I problemi fisici lo tormentano anche quest’anno, rovinando la sua seconda stagione con la maglia amaranto e costringendolo a parecchi mesi in infermeria. Fa comunque quello che può, entrando nei marcatori amaranto nella sfida di Coppa col Potenza e contribuendo all’importantissima vittoria di Catanzaro grazie ad un sontuoso assist per Rivas. VOTO DI RNP: 6.

MANUEL SARAO-Completa il tris di acquisti arrivati a gennaio, il suo compito è quello di dare manforte ad una batteria di attaccanti che ovviamente sono davanti a lui nelle scelte domenicali. Da dimenticare il debutto di Castellammare contro la Cavese, da incorniciare il premio di “miglior attaccante del girone C di Lega Pro” 2018/2019 ed il gol sul campo del Picerno, che di fatto è l’ultimo segnato dalla Reggina prima di tornare in B… VOTO DI RNP: 6.

f.i.

