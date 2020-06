[FOTO] Reggina, il film del trionfo: Bari e Terni, esami superati a pieni voti…

Da Virtus Francavilla-Reggina a Picerno-Reggina. Un cammino straordinario durato trenta partite, un campionato che ha rivisto i colori amaranto trionfare. Riviviamo insieme tutto il percorso dei ragazzi di Toscano, giornata per giornata, attraverso gli scatti targati ReggioNelPallone.it.

Il viaggio continua con le sfide contro Bari, Vibonese e Ternana…

4 GIORNATA (16/9/2019)

Bari-Reggina 1-1: 7′ Corazza, 63′ Sabbione.

Il primo vero esame, la Reggina lo supera a pieni voti. Nel posticipo del San Nicola, contro la squadra data da tutti come favorita numero uno per il ritorno in B, De Rose e compagni dominano la scena per un’ora, passando in vantaggio con Corazza. Sul risultato finale, incidono due errori del direttore di gara, il quale prima non sanziona una plateale carica su Guarna (dal successivo angolo, nasce il pareggio del Bari), e poi nega un rigore agli amaranto per un fallo ai danni di Doumbia.

*Clicca sulle immagini per ingrandire.

5 GIORNATA (22/9/2019)

Reggina-Vibonese 2-0: 11′ aut. Malberti, 48′ Corazza.

Anche in questa occasione la compagine dello Stretto mostra una superiorità evidente, nonostante la buona volontà dell’avversario. Discorso chiuso in 50 minuti, ancora una volta Corazza finisce sul tabellino dei marcatori. L’unica nota stonata è l’ennesimo infortunio subito da Doumnia, che esce dal campo in lacrime.

*Clicca sulle immagini per ingrandire.

6 GIORNATA (25/9/2019)

Ternana-Reggina 1-1: 46′ Bresciani, 63′ Salzano.

Tre partite in nove giorni, due scontri diretti lontano dal Granillo. La Reggina esce da questo primo tour de force ancora imbattuta, ma così come a Bari, anche a Terni la sensazione è quella di aver mancato un successo che ai punti sarebbe stato meritatissimo. A fine gara, il Presidente Gallo si reca sotto la Curva occupata dai supporters amaranto per ringraziarli. “Col Catania! Col Catania!”, ripete Gallo ai reggini presenti al Liberati, dando appuntamento al big match che si giocherà al Granillo…

*Clicca sulle immagini per ingrandire.

CONTINUA…