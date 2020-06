Reggina, non solo Denis: altri tre calciatori già si candidano al ruolo di intoccabili

Trentanove anni e non sentirli. German Denis sarà un punto fermo della Reggina anche in serie B (clicca qui), El Tanque ha dimostrato con i fatti di essere un attaccante in grado di fare ancora la differenza. Reti pesantissime, personalità, forza fisica, intelligenza tattica: una conferma meritatissima per il bomber argentino, che ha trascinato gli amaranto nel momento decisivo della stagione.

Insieme a Denis, ci sono altri calciatori da cui la Reggina intende ripartire, fermo restando che nel calciomercato un minimo di condizionale è sempre d’obbligo. Sono cinque, ad oggi, gli amaranto che si candidano al ruolo di intoccabili, dal momento che le loro percentuali di conferma si avvicinano al cento per cento. In difesa, le garanzie si chiamano Giuseppe Loiacono (28) e Marco Rossi (32), anche se, così come già riportato la scorsa settimana, pure Davide Bertoncini va verso la conferma.

Il punto fermo sulle fasce invece, si chiama Gabriele Rolando (25): fermo restando che la Reggina è propensa a tenere tre esterni della stagione ormai passata agli archivi (la batteria sarà completata da Garufo e Liotti), l’ex Palermo e Carpi si può già considerare con la maglia amaranto addosso anche in serie cadetta.

Denis, Loiacono, Rossi e Rolando: un poker di intoccabili, ma è bene sottolineare ancora una volta che in riva allo Stretto rimarranno anche tanti altri protagonisti di questa splendida cavalcata.