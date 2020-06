[FOTO] Reggina in B, Sant’Anna si colora d’amaranto

Un rione listato con i colori della propria città e della propria squadra, per omaggiare l’impresa della Reggina di Mimmo Toscano, ritornata in serie cadetta dopo un’esaltante cammino durato trenta giornate. Così, da qualche giorno, si presenta Sant’Anna: il colore amaranto si fonde con quello bianco, sventolando orgogliosamente per le strade.

Il rione Sant’Anna, semmai ce ne fosse bisogno, si conferma autentico feudo amaranto: basti pensare che proprio a Sant’Anna, nel lontanissimo 1979, nacquero i Warriors, primo storico gruppo del panorama Ultras reggino.

Per guardare le foto del rione Sant’Anna “vestito a festa”, clicca in basso.