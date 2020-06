Reggina, i contratti dell’organico amaranto: un calciatore in scadenza, nove fino al 2022

Ventotto calciatori, un parco over da alleggerire e due soli under (diventerebbero tre, in caso di rinnovo del prestito di Rivas). Questa, al momento, la situazione dell’organico amaranto, così come riportata nel dettaglio (clicca qui).

Andando ad analizzare solo ed esclusivamente la situazione contrattuale dei calciatori attualmente in rosa, emerge che il solo Geria ha un contratto in scadenza fra tredici giorni, ovvero martedì 30 giugno (nella lista non si considerano né Bresciani né Rivas, entrambi arrivati in prestito). Ben sedici elementi invece, vedranno terminare il loro rapporto con la Reggina il 30 giugno del prossimo anno, salvo eventuali rinnovi che potrebbero sempre verificarsi nei prossimi mesi. All’elenco dei contratti in scadenza nel 2021, va aggiunto anche Reginaldo: l’attaccante brasiliano aveva firmato fino al 2020, ma con la clausola di rinnovo automatico per un altro anno in caso di promozione in serie B. Rimanendo in tema, scadrà nel 2021 anche il contratto di Zibert e Baclet, i quali dall’1 luglio torneranno ad essere (anche se per poco…) giocatori amaranto, dopo le esperienze in prestito con Bisceglie e Virtus Francavilla.

Scadenze imminenti e scadenze future dunque, ma c’è anche chi ha ancora altri due anni di contratto con il club dello Stretto. Andando per ruolo, si tratta di Farroni, Loiacono, Rossi, Bellomo, Garufo, Liotti, Mastour, Paolucci e Rolando.

Di seguito, il riepilogo completo.

Scadenza contratto 30 giugno 2020

Portieri: Geria.

Scadenza contratto 30 giugno 2021

Portieri: Guarna. Difensori: Gasparetto, Bertoncini, Blondett, Marchi. Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, De Rose, Nielsen, Rubin, Sounas, Zibert. Attaccanti: Baclet, Corazza, Denis, Doumbia, Sarao, Reginaldo.

Scadenza contratto 30 giugno 2022

Portieri: Farroni. Difensori: Loiacono, Rossi. Centrocampisti: Bellomo, Garufo, Liotti, Mastour, Paolucci, Rolando.