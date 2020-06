Gallico Catona, i rossazzurri si godono una salvezza meritata e pensano al futuro

Ultime News

Un pezzo di storia e passione, in un quartiere da sempre legato ai colori della Reggina. Il “muretto amaranto” del Gebbione si è rifatto il look, per festeggiare la serie B riconquistata dalla compagine dello Stretto...

Reggina

Ventotto calciatori, un parco over da alleggerire e due soli under (diventerebbero tre, in caso di rinnovo del prestito di Rivas). Questa, al momento, la situazione dell’organico amaranto, così come riportata nel dettaglio...