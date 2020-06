Trionfo Reggina, il pagellone di fine anno: I CENTROCAMPISTI

La Reggina torna in B dopo sei anni, al termine di una stagione che ha visto i ragazzi di Toscano abbattere record su record. Un cammino pazzesco interrotto a causa del Covid 19, ma l’impossibilità della Lega Pro di tornare regolarmente in campo, non toglie nulla ai meriti della capolista, che al momento dello stop aveva 9 punti di vantaggio sul Bari con 8 partite da giocare, delle quali 5 in casa.

DIMITRIOS SOUNAS-Uno dei calciatori più completi che abbiamo visto in amaranto negli ultimi dieci anni. Trequartista, mezzala, cacciatore di palloni persi, raffinato tessitore di manovre: questo ragazzo corrisponde perfettamente all’identikit del “tuttocampista”, ormai indispensabile nel calcio moderno. Si presenta nel migliore dei modi al popolo amaranto, realizzando in Coppa Italia col Vicenza la prima rete ufficiale della Reggina 2019/2020. Un inizio col botto, un finale in crescendo: appare infatti il più in forma, anche quando la squadra rallenta comprensibilmente il ritmo nel mese di febbraio. Domanda: che ci faceva uno così in Lega Pro? VOTO DI RNP: 8.5.

NICOLO’ BIANCHI-Lui e De Rose formano una delle cerniere di centrocampo più importanti di tutta la serie C. Un autentico mastino che agli avversari concede tutt’al più le briciole, ma anche quando si sgancia in avanti per gli altri sono dolori: con cinque passaggi decisivi infatti, l’ex Vicenza è il miglior uomo-assist della capolista Reggina. Quantità e qualità, per una delle colonne amaranto. VOTO DI RNP: 8.

FRANCESCO DE ROSE-Il capitano è un inno alla generosità, quella fascia la vedi in ogni zona del campo. Si è perso il conto di quanti palloni abbia recuperato o di quante azioni avversarie abbia fermato sul nascere, e poco importa se tanto “sbattersi” a volte gli abbia fatto perdere un po’ di lucidità, vedi i rossi contro Catanzaro e Monopoli. Da manuale la pennellata con cui spalanca a Bresciani le porte del gol, nello scontro diretto di Terni. VOTO DI RNP: 8.

NICOLA BELLOMO-Il gioco di Toscano lo porta a muoversi molto di più rispetto al passato, ma la missione riesce appieno. Basta vedere i gol da capogiro contro Cavese e Potenza, per capire quanta classe nasca dai suoi piedi. La gara da ricordare tuttavia, è quella col Catanzaro, quando prende per mano la squadra in un momento decisivo e serve per la testa di Corazza un assist da fenomeno. In calo nel girone di ritorno, ma va bene così. VOTO DI RNP: 7.5.

DESIDERIO GARUFO-Quando la Reggina decise di tesserarlo dopo un periodo di prova, pensavamo ad un buon rincalzo che potesse dare respiro a Rolando. Mai valutazione fu più sbagliata, oggi facciamo pubblica ammenda. Altro che rincalzo, lo “specialista in promozioni” si rivela un esterno completo, capace di brillare in entrambe le fasi. Inserimenti vincenti ed assist decisivi (su tutti, quello per Corazza contro il Catania), peccato solo per le noie fisiche accusate nella seconda metà del cammino. VOTO DI RNP: 7.5.

GABRIELE ROLANDO-Nella posizione naturale di destra, oppure adattato a sinistra. Dove lo metti lo metti, l’ex Palermo e Carpi riesce spesso e volentieri a regalare imprevedibilità e superiorità numerica. Una scheggia impazzita che accende il turbo della Reggina fino a diventare decisiva: per maggiori info, rivedere le gare contro il Picerno, quando scaccia gli incubi amaranto e dà il via alla goleada, e soprattutto contro il Bari, quando innesca la rete di Denis con un perfetto traversone. VOTO DI RNP: 7.5.

RIGOBERTO RIVAS-Se questo ragazzo riuscirà a migliorare in fase realizzativa, è un altro di quei calciatori destinato a palcoscenici importanti. Intanto, si gode l’appellativo di arma micidiale in corso d’opera. In velocità non lo prendono quasi mai, vedi la prestazione devastante (con tanto di assist vincente a Reginaldo) in quel di Teramo. Incancellabile la notte di Catanzaro, quando il suo guizzo sottomisura colora nuovamente il derby d’amaranto. VOTO DI RNP: 7.

NICOLAS BRESCIANI-Se ci fossero gli oscar per la sfortuna, quest’anno lo avrebbe sicuramente vinto. Per buona parte del campionato è una delle sorprese più belle, quella fascia sinistra lo vede sfrecciare ed andare anche in gol nella trasferta di Terni. Poi un grave infortunio, che lo costringe all’addio anticipato. VOTO DI RNP: 6.5.

DANIELE LIOTTI-Arrivato a gennaio, inizialmente soffre gli inevitabili tempi di inserimento in un sistema di gioco diverso. Superati i tempi di rodaggio, inizia a mostrare qualche guizzo importante e tanta dinamicità. Mezzo voto in più per l’eurogol nel big match contro la Ternana, che ha contrassegnato una delle svolte verso la B. VOTO DI RNP: 6.5.

CICCIO SALANDRIA-Prima di passare al Catania nel mese di gennaio, saluta la sua amata maglia amaranto con una lettera da brividi. L’ennesimo esempio di maturità ed attaccamento di chi sa di aver dato tutto per la causa. Una sola presenza da titolare in campionato, contro la Cavese: non delude, così come non delude quelle poche volte in cui entra in corso d’opera. VOTO DI RNP: 6.

MATTEO RUBIN-Un altro grandissimo esempio di serietà e professionalità. Contrariamente a quanto si potesse pensare alla vigilia, perde i galloni da titolare e finisce relegato in panchina: mai una parola fuori posto, mai un lamento, in attesa di tornare protagonista. Il premio a tanta perseveranza arriva con la Paganese, quando trova la gioia della rete e di fatto chiude il match. VOTO DI RNP: 6.

ALBERTO DE FRANCESCO-Tornato in amaranto dopo un anno e mezzo, vive subito una giornata gioie e dolori nel debutto di Francavilla Fontana: prima evita la sconfitta agli amaranto con un “perfido” tiro-cross che vale l’1-1, poi esce per infortunio. Sarà quella la sua unica presenza da titolare, ma al tirar delle somme anche lui ha fornito il proprio contributo, vedi l’azione da cui è scaturito il raddoppio di Denis ad Avellino. VOTO DI RNP: 6.

LORENZO PAOLUCCI-Avrebbe sicuramente meritato qualche chance in più, così come sottolineato a più riprese da Mimmo Toscano, ma la concorrenza era davvero spietata. Dimostra il suo valore contro la Viterbese, quando si procura il rigore trasformato da Denis a tempo scaduto, e soprattutto a Potenza contro il Picerno, trovando la sua prima rete in amaranto. VOTO DI RNP: 6.

MATTI LUND NIELSEN-Anche lui volto nuovo della campagna acquisti di gennaio, anche lui deve fare i conti con l’inserimento in corso d’opera. Le enormi qualità mostrate a Pescara si vedono a tratti, chiude comunque col sorriso grazie alla presenza da titolare contro il Picerno, sfida nella quale avvia l’azione del primo gol amaranto. VOTO DI RNP: 6.

HACHIM MASTOUR-Riparte da Reggio, per dimostrare al mondo del calcio che può tornare ad essere il “baby-fenomeno” ammirato qualche anno fa. Le gerarchie pero’ sono ormai stabilite, e la sua forma fisica è tutta da recuperare: solo uno scampolo di gara contro la Virtus Francavilla, ma l’operazione rilancio potrebbe essere solo rinviata…Senza voto.

