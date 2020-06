Siderno in 2^ Categoria, la gioia del club: “Dopo 22 anni una promozione diretta…”

E’ cominciato come meglio non avrebbe potuto, il nuovo ciclo del calcio sidernese. Il club biancazzurro, primo nel girone H di Terza Categoria al momento dello stop causato dal Covid, è stato promosso ufficialmente in seconda, dopo che il Comitato Regionale Calabria ha ratificato quanto deciso dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

Un traguardo che la società jonica ha celebrato attraverso la propria pagina facebook. Di seguito, il testo completo.

Siderno ha vinto!!!

Dopo 22 anni torna una promozione diretta della squadra della nostra Città!

È d’obbligo una lunga lista di ringraziamenti che va dal mister Pietro Dichiera che sin da subito ha creduto nel nostro progetto passando per Mister Giovanni Fiorenza che ha accettato, cammin facendo, con grande dedizione, di portare avanti questo progetto impegnativo.

Ed ancora, grazie a tutti i calciatori che gratuitamente e per amor di patria hanno fornito il loro contributo che oggi ci permette di dire che il Siderno è stato promosso! Gli sportivi, il tifo organizzato, lo staff tecnico, la dirigenza, tutti i soci fondatori ed i semplici sostenitori che insieme agli sponsor hanno permesso, con il loro sostegno economico, di dare vita ad un progetto che oggi scrive una piccola ed umile prima pagina di storia della Asd Siderno 1911.

È una promozione che vogliamo condividere con tutta la Città ma sopratutto dedicare a tutti coloro i quali, dal cielo, non hanno mai smesso di tifare Siderno, un elenco purtroppo lungo che però non ci esime da rivolgere a tutti loro il nostro pensiero in questo momento di festa. Grazie a tutte quelle testate giornalistiche, non locali, che hanno, durante l’anno calcistico voluto dedicare spazio alla nostra realtà.

Stiamo già lavorando per scrivere una nuova pagina…e abbiamo bisogno di tutti coloro i quali vedono in questo nostro progetto un piccolo veicolo di rinascita sportiva e sociale dell’intera Città.

Forza Siderno, oggi e sempre!!!