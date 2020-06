Reggina, Toscano a Tmw: “Si, credo che si ripartirà da Denis”

Toscano ha pochi dubbi, El Tanque punto fermo degli amaranto anche in serie cadetta.

German Denis tra i punti fermi della Reggina che sta per nascere. Nel corso dell’intervista rilasciata a tmw (clicca qui), Mimmo Toscano ha confermato che gli amaranto non intendono privarsi del loro “carrarmato” argentino, autore di 12 reti nel torneo che ha riporato Reggio in B.

“Si ripartirà da Denis? Credo di si. La testa lo rende giovane, le uniche perplessità erano dovute al fatto che venisse da un campionato differente. Lo abbiamo visto subito carico e determinato”.

La Reggina 2019/2020 entra dritta dritta nella storia, ma la lista over della serie cadetta, che non può essere composta da oltre 18 calciatori, porterà sicuramente a più di una separazione. “Questo gruppo in generale-ha proseguito il mister- ha dimostrato grandi cose. Dovremo fare le scelte dolorose, senza le limitazioni della Serie B avrei tenuto tutti”.