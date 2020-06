Reggina in B, le tre liste da seguire: cosa dice il regolamento

Dopo un’attesa di sei anni ed una ripartenza dal calcio dilettantistico, i colori amaranto ritrovano il torneo cadetto. Cambiano gli scenari, ma cambia anche il regolamento riguardante la composizione delle rose: un regolamento al quale bisognerà prestare particolare attenzione, soprattutto con riferimento al parco over.

Di seguito, le tre liste a cui bisognerà sempre “guardare” in attesa della composizione definitiva dell’organico che si presenterà ai nastri di partenza.

LISTA A-Altrimenti detta “lista over”. In tale lista, può essere inserito un massimo di 18 calciatori, nati prima dell’1 gennaio 1997. Così come riportato in precedenza, dall’1 luglio la Reggina avrà 25 over in organico (al momento, sono 24), che diventeranno 26 con l’arrivo, ormai certo, di Menez. Almeno otto cessioni per pareggiare i conti dunque, più una cessione che dovrà essere effettuata per ogni altro calciatore over che verrà acquistato. Ricordiamo che, in caso di esuberi, la soluzione più estrema sarà quella dei “fuori lista”: qualora un calciatore non dovesse essere ceduto, ed al contempo non rientrasse più nei piani tecnici, rimarrebbe comunque a libro paga del club, ma non potrebbe giocare quantomeno fino alla riapertura del mercato invernale.

LISTA B-Altrimenti detta “lista under”. Qualsiasi calciatore che gode dello status di Under può trovare posto in tale lista, senza alcuna limitazione numerica. Al momento, gli under della Reggina sono Geria, Farroni, Bresciani, Mastour e Rivas. Geria e Bresciani sono prossimi all’addio (il portiere vedrà il proprio contratto scadere il 30 giugno, l’esterno sinistro tornerà a Livorno per fine prestito), mentre Farroni e Mastour dovrebbero rimanere in riva allo Stretto. Capitolo Rivas: l’intenzione della Reggina è quello di rinnovare il prestito dall’Inter, proprietaria del cartellino, ed in tal senso sono attese novità a breve.

LISTA C-Altrimenti detta “lista dei giocatori bandiera”. Al suo interno, possono trovare posto due calciatori che, indipendentemente dalla loro carta d’identità, tra settori giovanili e prima squadra hanno militato per quattro stagioni di fila nello stesso club. Al momento, la Reggina non ha alcun giocatore utilizzabile per tale lista.