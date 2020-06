Mercato amaranto, Pedullà: “Charpentier al Genoa, poi la Reggina…”

Dopo aver anticipato la trattativa che porterà in amaranto Jeremy Menez, l'esperto di mercato "apre" all'arrivo di Gabriel Charpentier, in questa stagione in forza all'Avellino.

Sei reti in quattordici giornate, impreziositi da grande tecnica ed imprevedibilità. Gabriel Charpentier è stato uno dei calciatori più in vista del girone C, prima di rimediare un bruttissimo infortunio (rottura parziale del legamento crociato) che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca già a dicembre.

L’attaccante francese, che ha compiuto 21 anni lo scorso maggio, non dovrebbe partecipare ai playoff con l’Avellino, sia perché ancora in ritardo di condizione, sia perché a luglio dovrebbe tornare nelle fila dei lettoni dello Spartacks Jurmala, club che ne detiene il cartellino. Il rientro in Lettonia tuttavia, non dovrebbe durare a lungo, in quanto, secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, su Charpentier si è mosso il Genoa, fermamente intenzionato a portare il classe ’99 in Italia. La società di Preziosi tuttavia, avrebbe già pensato di mandare il ragazzo in prestito, per consentirgli di ritrovare minutaggio e fare esperienza: in pole, c’è la Reggina.

“Al novanta per cento-ha dichiarato il noto giornalista nel corso dell’ultima puntata di SportItalia Mercato-, il Genoa acquisterà Charpentier, poi lo manderà in prestito, molto probabilmente alla Reggina”. Per la cronaca, ricordiamo che Charpentier non andrebbe a pesare sulla lista over, in quanto sotto i 23 anni d’età.