Mercato Reggina, Tmw: “Si lavora al ritorno di Missiroli, offerta per Zarate”

Secondo tuttomercatoweb.com, il club di Luca Gallo starebbe lavorando per riportare a Reggio Simone Missiroli, e nelle scorse settimane avrebbe sondato il terreno anche per il fantasista argentino.

Tuttomercatoweb.com “riscalda” il pomeriggio dei tifosi amaranto, con due notizie dell’ultima ora a firma Alessio Alaimo e Andrea Lo Sapio.

La prima, riguarda un possibile ritorno in amaranto di un figlio del Sant’Agata, ovvero Simone Missiroli (34), il quale ha lasciato la maglia amaranto otto anni or sono, dopo essere esploso nella Reggina guidata da Atzori prima e Breda poi. “Reggina al lavoro sul mercato. E la sensazione- si legge- è che la società calabrese sarà protagonista. L’ultimo obiettivo è il ritorno di Simone Missiroli, attualmente alla SPAL. Il centrocampista può diventare un’idea forte nelle prossime settimane. La Reggina si muove. Nel mirino c’è un ritorno eccellente…”.

Da un sogno all’altro, secondo tmw il club dello Stretto avrebbe bussato anche alle porte di Mauro Zarate (33), fantasista argentino che in Italia ha vestito le maglie di Lazio, Inter e Fiorentina, ed attualmente è in forza al Boca Juniors. In questo caso tuttavia, la pista potrebbe già essersi interrotta. “Nelle scorse settimane- si legge- la Reggina ha recapitato un’offerta a un altro big del nostro calcio, seppur del passato. Si tratta di Mauro Matias Zarate, ex attaccante di Lazio, Inter e Fiorentina, che piace e molto ai vertici del club calabrese. Sarebbe un ritorno affascinante, anche se la proposta è datata tre settimane fa, quindi antecedente alle notizie su Jeremy Menez. Da capire, quindi, se l’eventuale arrivo del francese bloccherà quello di Zarate”.