Mercato Reggina, su Corazza gli occhi di una big di Lega Pro

Il bomber amaranto ha possibilità concrete di restare a Reggio, ma in caso contrario per lui c'è già una pretendente.

Gol a ripetizione in un girone d’andata straordinario. Simone Corazza ha chiuso la stagione 2019/2020 con il titolo di capocannoniere amaranto, mettendo una firma indelebile sul ritorno in serie B della Reggina.

Le probabilità di rivedere “Joker” al Granillo anche in serie cadetta sono decisamente concrete, ma così come già riportato, l’inclemenza della lista over riguardante la B potrebbe portare il club dello Stretto a sacrificare uno tra lui e Reginaldo. Qualora dovesse prevalere l’ipotesi del “doloroso addio”, le pretendenti per l’ex Piacenza di certo non mancherebbero, anzi, a dire il vero c’è già un club pronto a farsi avanti.

Si tratta della Ternana, che dall’1 luglio sarà impegnata nei playoff di Lega Pro. Qualora le cose non dovessero andare per il verso giusto, c’è da scommettere che patron Bandecchi allestirà nuovamente una squadra in grado di competere per la vittoria finale, ed a tal proposito le fere avevano pensato anche ad un ritorno in Umbria di Mimmo Toscano, rendendosi però subito conto che il condottiero amaranto non si muoverà da Reggio. Per Toscano il “no” è sicuro, per Corazza se ne potrebbe riparlare, ed ovviamente il discorso riguarderà anche la Reggina, dal momento che il contratto del classe ’91 scade tra un anno.