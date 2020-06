La Reggina che verrà: certezze, probabili conferme e addii, la situazione di centrocampo e trequarti

Se tra difesa, esterni ed attacco le strategie in casa amaranto sembrano abbastanza delineate, dal cuore della manovra alla trequarti le valutazioni al momento sembrano più complesse, fermo restando che, lo ricordiamo ancora una volta, gli scenari del calciomercato sono soggetti a rapidi cambiamenti.

Lì in mezzo, il ruolo di intoccabile dovrebbe toccare a Nicolò Bianchi (miglior uomo assist nel torneo da poco inserito in un piacevolissimo album dei ricordi), ma anche capitan Ciccio De Rose (32) e Dimitrios Sounas (25) hanno elevatissime possibilità di far parte del gruppo che andrà a disputare la B. Discorso diverso per Matti Lund Nielsen (32) ed Alberto De Francesco (25): sia il danese che l’ex Lazio, con quest’ultimo ritornato in amaranto nella scorsa estate, ad oggi sembrano più fuori che dentro, rispetto al nuovo progetto amaranto.

Un altro sacrificato potrebbe portare al nome di Lorenzo Paolucci (23): anche l’ex Monopoli e Pescara ha mostrato doti di rilievo nelle poche occasioni in cui ha trovato spazio (vedi l’ultima gara, giocata a Potenza contro l’Az Picerno), e non è da escludere una soluzione in prestito, complice un contratto in scadenza nel 2022.

Infine, i fantasisti della splendida cavalcata amaranto. Nicola Bellomo (29) rientra tra quelli che molto difficilmente si muoveranno da Reggio, e lo stesso dicasi per Hachim Mastour (22), visto che il club è sempre più deciso a concedere una chance importante all’ex Milan. Occhio a Rigoberto Rivas (21), il quale così come Mastour godrà dello status di under: la Reggina vuole l’honduregno in prestito per un altro anno, oggi potrebbero esserci delle importanti novità…

