Seconda e Terza Categoria: esultano anche Catona, Rizziconi e Sangiorgese

Il Comitato Regionale Calabria ha ratificato i criteri già stabiliti dalla Lnd: in Seconda e Terza Categoria, a salire non sono soltanto le prime in classifica.

Annunciando la ratifica di quanto predisposto dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in merito a promozioni e retrocessioni , il Comitato Regionale Calabria ha reso noto anche due novità per quanto concerne Seconda e Terza Categoria.

In Seconda Categoria, a salire non è soltanto la prima, ma anche la seconda classificata dei vari gironi. Nel raggruppamento E dunque, oltre al Nuovo Polistena accede alla Prima Categoria anche il Catona: i biancazzurri vengono premiati dall’algoritmo, in quanto pur trovandosi in terza posizione al momento dello stop, avevano una partita in meno rispetto al Santa Cristina, seconda forza del torneo, nei confronti del quale i punti da recuperare erano tre.

In Terza Categoria invece, la promozione viene assegnata, oltre che ovviamente alle capolista, anche alla seconde ed alla terza classificata. Nel girone H festa per il Siderno dunque, ma anche per il Rizziconi (secondo ad un solo punto dalla vetta) e per la Sangiorgese, con quest’ultima che ha preceduto di tre lunghezze l’Asisport Taurianovese.