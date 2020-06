Reggina, primo contatto per Asencio: la situazione

Così come anticipato da ReggioNelPallone, nell'incontro tra Taibi e Raiola è emerso l'interesse degli amaranto per il giovane attaccante spagnolo.

Così come emerso dalla pagina Instagram del diretto interessato, nella giornata di oggi Massimo Taibi ha incontrato Mino Raiola a Montecarlo. Almeno tre, i calciatori di cui si è discusso nel corso della chiacchierata. Uno di questi, così come anticipatovi da Rnp nella serata di ieri, è Raul Asencio, attaccante spagnolo-brasiliano attualmente in forza al Cosenza, nelle cui fila ha messo a segno cinque gol in sette partite.

Dai primi riscontri, la strada che porta al 22enne di proprietà del Genoa al momento è piuttosto in salita, vista soprattutto la folta concorrenza che proviene anche dalla massima serie.

Se ne riparlerà nei prossimi giorni, per capire se le chance aumenteranno: in caso contrario, il club dello Stretto virerà su altri obiettivi.

f.i.