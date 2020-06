Monza, Galliani: “Menez? Poteva venire da noi, ma…”

Jeremy Menez è un calciatore della Reggina, ormai manca solo l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare entro questa settimana. Un autentico colpaccio visti i trascorsi del calciatore, che in serie A ha vestito le maglie di Milan e Roma ed è stato autore di oltre 60 gol tra Italia e Francia.

A proposito di Menez, l’ad del Monza Adriano Galliani, intervenuto su Radio Anc’io Sport, ha svelato un retroscena di mercato, sostenendo che la destinazione del fantasista sarebbe potuta essere diversa.

“…la nostra squadra- si legge su tuttomercatoweb.com- conserverà una certa ossatura: abbiamo giocatori maturi, per vincere i campionati servono loro, non i ragazzini, però il problema non è tecnico o di scelta, bensì di regolamenti. Ci dovremmo muovere di conseguenza. Avevamo parlato anche con Menez, che aveva piacere di venire a Monza, ma ha un età che non ci consente di pensare a lui o ad altri over, dovremmo comprare solo giocatori under”.

Anche la Reggina, per la cronaca, al momento sfora decisamente la lista over tesserabili in serie cadetta (massimo 18), che verrà ulteriormente infoltita coi ritorni di Zibert e Baclet. Ma per giocatori come Menez, il club di Luca Gallo ha giustamente scelto di non guardare né liste né carte d’identità…