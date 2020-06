La Reggina che verrà, Nielsen potrebbe lasciare gli amaranto

Il centrocampista nativo di Odense potrebbe rientrare tra le rinunce a cui gli amaranto saranno costretti a causa di una lista over che in B non può superare i diciotto calciatori.

E’ arrivato in amaranto nello scorso calciomercato invernale, insieme a Manuel Sarao e Daniele Liotti, dopo aver concluso l’esperienza in Norvegia con il Sarpsborg. Anche Matti Lund Nielsen ha scritto la storia amaranto, collezionando 8 presenze (delle quali due da titolare, al Granillo contro la Virrus Francavilla ed al Massimino contro il Catania) nei due mesi di campionato che hanno preceduto lo stop.

Esperienza e tecnica per il 32enne centrocampista danese, che in Italia ha vissuto il miglior periodo nella stagione 2011/2012 con la maglia del Pescara, vincendo il campionato di B nella spettacolare compagine di Zeman e giocando con i vari Insigne, Verratti ed Immobile.

Secondo le prime valutazioni tuttavia, Nielsen potrebbe lasciare la compagine dello Stretto a dispetto di un contratto che scade nel 2021, rappresentando così una di quelle “dolorose rinunce” a cui il club andrà incontro in considerazione di una lista over che non consentirà l’inserimento di più di 18 elementi. Qualora la prima impressione trovasse conferma nelle settimane successive, da valutare se il calciatore proseguirà la propria carriera in Italia oppure all’estero: sia nell’uno che nell’altro caso, gli estimatori non mancherebbero.

