[FOTO] Menez alla Reggina, stavolta l’indizio social è quasi un annuncio…

Se non siamo al cento per cento, poco ci manca. Jeremy Menez è virtualmente un calciatore della Reggina, scenari di senso contrario a questo punto andrebbero ad abbracciare il campo del surreale. Questa volta, l’ennesimo indizio social lanciato dal calciatore non lascia spazio ad alcun tipo di dubbio o interpretazione.

Sul proprio account Instagram, il fantasista ex Milan ha inserito un’immagine stile “vignetta”, che lo vede firmare un contratto. Il tutto, contornato da una clessidra,un’emoticon che invita al silenzio e la scritta in maiuscolo PRESTISSIMO (clicca sula foto in fondo, per guardare il post originale).

La firma è prevista tra mercoledì e giovedì, poi bisognerà solo aspettare l’annuncio ufficiale…