Cr Calabria, decisioni in linea con quanto deliberato dalla Lnd: il comunicato

Comunicato stampa– Si è riunito questo pomeriggio il Consiglio Direttivo del CR Calabria. Molti gli argomenti trattati, tutti importanti in egual misura. Dal sostegno della LND alle società alle determinazioni delle classifiche fino ad arrivare alla gestione della prossima stagione.

Lo stanziamento di 10 milioni messo in campo della LND permetterà alle società calabresi di ricevere un “contributo COVID” di € 240.000 che sarà distribuito in base alla categoria di appartenenza. La tassa d’iscrizione ai campionati sarà, inoltre, ridotta e per venire ancor di più incontro alle esigenze delle società si darà la facoltà di rateizzare l’importo dovuto in quattro scadenze. Importante novità sarà la riduzione del costo assicurativo per il tesseramento dei singoli calciatori.

Per la gestione delle classifiche il Consiglio ha recepito le indicazioni della LND ed ha deliberato, a seguito della cristallizzazione delle stesse, la promozione delle prime in tutti i campionati, la retrocessione dell’ultima in classifica dall’Eccellenza e il blocco delle retrocessioni dalla Promozione in giù, con l’organico di Eccellenza che passa per la prima volta a 18 squadre. Inoltre, per il campionato di Seconda Categoria oltre alle prime in classifica saranno promosse anche le seconde, mentre per il campionato di Terza Categoria saranno le prime tre in classifica ad acquisire i diritto di iscriversi al campionato superiore. Per quanto concerne il campionato di Eccellenza Femminile, essendo state disputate solo due giornate, il Consiglio ha deciso di annullare la competizione. Tali decisioni saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Federale della FIGC .

La ratio per i campionati giovanili sarà la medesima: nessuna retrocessione e promosse ai campionati regionali le prime in classifica dei campionati provinciali.

Per quanto attiene il Calcio a 5, la prima classificata della Serie C1 e del campionato femminile vengono promosse in Serie B mentre in Serie C2 ed in Serie D oltre alla prima verrà ammessa anche la seconda.

Per quanto riguarda invece la stagione 20/21, la scadenza delle iscrizioni di Eccellenza, Promozione e Serie C1 Calcio a 5 saranno prorogate a fine luglio, mentre per tutti gli altri campionati slitterà a settembre.